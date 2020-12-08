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Ребенка с огромной опухолью спасли в Беларуси

Белорусские медики спасли малыша с огромной опухолью, сообщил журналистам директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо

"На прошлой неделе мы выписали из нашей клиники маленького пациента, у которого была огромная опухоль. Она прорастала во все органы, находящиеся в брюшной полости, в том числе почку. Мы сумели эту опухоль удалить, удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад", -цитирует Руммо агентство БелТА.

Директор минского НПЦ сегодня принял участие в VI Конгрессе Ассоциации нефрологов новых независимых государств. Мероприятие посвящено 50-летию трансплантации почки в Беларуси.
В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.
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