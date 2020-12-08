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В США подвтердили эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

В Британии уже начали вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США подтвердило эффективность в 95% вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщается на сайте управления во вторник, 8 декабря.
Отмечается, что такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины.

"В запланированных промежуточных и финальных анализах эффективность вакцины через семь дней после второй дозы составила 95% у участников без подозрений на то, что они переболели инфекцией SARS-CoV-2 и более 94% в группе участников, среди которых были переболевшие", - говорится в сообщении.


При этом после первой дозы вакцины ее эффективность оценивается в 82%, однако неизвестно снижается ли уровень защиты через три недели после введения препарата, пишет korrespondent.net

При тяжелых случаях заболевание введение первой дозы препарата было эффективно в 88,9% случаев.

Вакцина относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

Напомним, 20 ноября Pfizer и  Biontech подали запрос о регистрации в США вакцины от коронавируса.
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