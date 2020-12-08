+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нашли тех, кто подорвал авто милиционера в Гродно. Их называют террористами и обещают подробности в вечернем эфире

Раскрыта деятельность террористической группы, в материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения, сообщает телеканал ОНТ во вторник.



"Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - рассказали в эфире телеканала.

Напомним, в Гродно, в микрорайоне Ольшанка, ночью с 19 на 20 ноября неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также были повреждены три стоящих рядом автомобиля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]