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Появились новые подробности о "загадочной" индийской болезни

Высокое количество свинца и никеля было обнаружено в крови людей, заболевших "загадочной" индийской болезнью, цитирует BBC депутата от правящей партии страны Бхаратия Джаната.


Спектр симптомов у пациентов был самым обширным - от приступов тошноты до обморока. Группа медицинских экспертов уже отправилась в южноиндийский штат, чтобы выяснить, что там происходит.

Официальные лица заявили, что с момента возникновения вспышки неизвестной болезни по сегодняшний день было зарегистрировано 500 случаев заболевания - 300 человек были выписаны из больниц, еще 19 были переведены в другие больницы штата для получения более качественного лечения.

Штат, в котором зафиксировали болезнь - один из самых пострадавших от коронавируса. В нем проживает более 800 000 человек, он занимает третье место в стране по количеству заболевших.

Но у всех пациентов с "новой" болезнью тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Мы исключили загрязнение воды или воздуха, как причину, после того, как официальные лица посетили районы, где люди заболели. Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое", - сообщили в управлении здравоохранения штата.

Ожидается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения также прибудут в индийский город Элуру, где зафиксировано наибольшее число случаев заболевания, для проведения дальнейшего расследования.
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