Сделать ПЦР-тест на коронавирус почти также сложно, как в советские времена получить допуск на посещение Болгарии. Хотя организовать такое тестирование относительно несложно – есть оборудование, методики, специалисты.

Но Минздрав сдерживает этот процесс.

Например, частная лаборатория «Синэво» приостановила оказание этой услуги три недели назад. Произошло это после того, как Лукашенко в очередной раз встал на "защиту" интересов простых граждан от «умников, которые оборудование какое-то закупили, с людей шкуру драть начали и психоз в обществе создают».





Проблем в результате у простых граждан только прибавилось, поскольку пройти оперативно ПЦР-тестирование на ковид в госструктурах не просто – очереди как за колбасой в конце 80-х, где социальная дистанция с другими мерами профилактики соблюдается, мягко говоря, не всегда.





Между тем, в других странах эта задача решена давно и просто. Скажем, центры тестирования в стамбульском аэропорту работают круглосуточно. И в течение 5 часов дают ответ: больны вы или нет.





Любой желающий может пройти тест и в аэропорту Праги. Там эта услуга стоит от 65 евро. Результат отправляют по электронной почте.





В Москве частные лаборатории начали предлагать ПЦР-тестирование еще весной. А вот

в «государстве» для народа» провериться на ковид по собственному желанию можно лишь с колоссальными трудностями.

Один из читателей TUT.BY рассказал порталу, что должен был вылететь на похороны из Минска в Москву 6 декабря. Тест по предварительной записи он сделал 4 декабря. Однако вместо результатов на следующий день он получил уведомление от медцентра о том, что Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья приостановил договор на проведение анализа тестов – «в связи с увеличением количества проводимых ПЦР-исследований для системы здравоохранения».

Дефицит тестов сейчас возможен только в странах третьего мира, да и то далеко не всех.

Ведь создано множество вариантов ПЦР-лабораторий, от очень компактных для анализа нескольких десятков проб в день до стационарных или мобильных на любое количество проб. Есть такие, которые могут работать даже в полевых условиях. Почему их практически нет в Беларуси? Почему их нет в аэропорту, на ж/д и автовокзалах?





Ответ, в общем-то, на поверхности. Недавно ИТ-специалисты провели исследование, согласно результатам которого в Беларуси коронавирусом на данный момент могли переболеть от 434 до 909 тысяч взрослых граждан. Статистика Минздрава дает цифру меньшую в разы. Так зачем же её «ухудщать», предоставляя возможность всем желающим по собственной инициативе пройти тест на ковид?..





Власти Беларуси так и не приобрели в достаточном количестве оборудование для тестирования и профилактики коронавируса. Зато по полной закупились водометами, автозаками и другой спецтехникой для борьбы с народом.





Сколько мобильных ПЦР–лабораторий можно было бы купить вместо водометов для разгона демонстрантов?