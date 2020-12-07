Дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. В Бешенковичском районе искали скрывшегося с места ДТП водителя
Пятно крови на дороге заметили доярки фермы в Бочейко Бешенковичского района, которые затемно возвращались 3 декабря с утренней дойки. Рядом в кювете они нашли тело погибшего мужчины.
В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома
Приехавшие на вызов сотрудники милиции выяснили, что мужчина был сбит автомобилем. Погибшим оказался 58-летний сварщик, который жил в соседней деревне.
Сбивший пешехода водитель оттащил его тело с проезжей части в придорожную канаву, а затем удрал с места происшествия. Как позже выяснится, он даже успел съездить в Минск и заменить поврежденную решетку радиатора.
Однако, примерно через сутки милиции совместно с ГАИ удалось его найти. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний водитель фуры из Лиозно. После ремонта авто в столице он успел вернуться домой.
В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело. Тем временем судмедэксперты установили, что погибший пешеход попал под колеса фуры будучи пьяным, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
12:59 08/12/2020
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