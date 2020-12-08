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Суд приговорил пенсионера, который "стрелял" из фейерверка в начальника МРО ГАИ Бреста, к 5 годам колонии

Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу об угрозе и применении насилия к сотруднику органов внутренних дел. Об этом сообщает служба информации областной прокуратуры.


27 июля 70-летний брестчанин пришел на прием к начальнику межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома. Через некоторое время мужчина выстрелил несколько раз в сотрудника из самодельного пиротехнического изделия, которое принес с собой. Причиной такого поведения стала месть за наложенные на него в прошлом году административные взыскания.

Как ранее сообщал Следственный комитет, обвиняемый в июле 2019 года был привлечен потерпевшим к административной ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством и без договора обязательного страхования гражданской ответственности. Из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов он решил совершить противоправное деяние.

Взрывотехнической экспертизой, проведенной сотрудниками ГКСЭ, установлено, что предмет, из которого обвиняемый производил выстрелы, является пиротехническим изделием бытового назначения.

По заключению психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

В 2019 году брестчанин уже привлекался к уголовной ответственности за то, что облил бензином судебного исполнителя. Тогда суд Московского района г. Бреста осудил его за угрозу насилием в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности, по статье 366 УК РБ и приговорил к одному месяцу ареста.

Суд Ленинского района г. Бреста признал К. виновным по ст.364 Уголовного кодекса РБ. Речь идет о насилии и угрозе его применения к сотруднику органов внутренних дел из мести за выполнение им служебной деятельности. 

Суд назначил ему в качестве наказания 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. При этом согласно ст.106 УК РБ к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения.
ABW.by
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