







История насилия над Кристиной (имя выдуманное) была опубликована на сайте шведской газеты ETC.se. Ана изначально вызывала сомнения: описанные там действия силовиков были слишком жестокими даже для первых дней после выборов, не было опубликовано ни одного фотодоказательства. Но Андреас Густавссон, главный редактор ETC.se, заверил Еврорадио , что лично разговаривал с девушкой — хотя и только онлайн.





"Уверен, это правда": шведский журналист — о статье про изнасилованную белоруску

Версия "Людажора" не доказывается ничем, кроме переписки, которая могла быть сфабрикована уже после публикации в ETC.se. Судя по сообщениям, на то, чтобы оформить историю и разослать по шведским СМИ, авторам понадобилось всего 7 минут — это тоже вряд ли возможно.





Кстати, если подтвердится, что вся история придумана "Людажорами", им может грозить уголовная ответственность за клевету на милицию.