Журналистку Любовь Лунёву с Окрестина забрала "скорая"





Как рассказывало Еврорадио, 7 декабря Лунёву и оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционной понедельничной акции пенсионеров "Марш мудрости" на площади Якуба Коласа в Минске. На задержанных журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции и до суда отправили в ЦИП.