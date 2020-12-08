+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Журналистку Любовь Лунёву с Окрестина забрала "скорая"

Журналистку "Белсата" Любовь Лунёву из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина ночью забрала "скорая".


Об этом сообщает Telegram-канал "Списки Окрестина", передает "Еврорадио".

Как рассказывало Еврорадио, 7 декабря Лунёву и оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционной понедельничной акции пенсионеров "Марш мудрости" на площади Якуба Коласа в Минске. На задержанных журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции и до суда отправили в ЦИП.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]