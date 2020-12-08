Журналистку Любовь Лунёву с Окрестина забрала "скорая"
Журналистку "Белсата" Любовь Лунёву из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина ночью забрала "скорая".
Об этом сообщает Telegram-канал "Списки Окрестина", передает "Еврорадио".
Как рассказывало Еврорадио, 7 декабря Лунёву и оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционной понедельничной акции пенсионеров "Марш мудрости" на площади Якуба Коласа в Минске. На задержанных журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции и до суда отправили в ЦИП.
09:45 08/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение