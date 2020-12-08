+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Даже кружку с „Погоней“ забрали». Милиция изъяла у могилевчанина все с БЧБ-символикой — мол, соседи жаловались

У могилевчанина Алексея Борисова милиция изъяла компьютерную технику, телефон, два бело-красно-белых флага, листовки с предвыборной кампании Светланы Тихановской, открытки и плакаты с ней. Причина — «профилактические меры по недопущению нарушения статьи 23.34». «Даже кружку с „Погоней“, которую мне на день рождения подарили, и ту забрали», — говорит могилевчанин.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: horki.info

Имущество Алексея Борисова изъяли 6 декабря. По словам Борисова, утром ему позвонил сотрудник Ленинского РОВД Евгений Назаров, сказал, что нужно встретиться — «провести беседу». Назаров приехал с еще одним сотрудником милиции и сразу предъявил Борисову санкцию прокурора на осмотр его квартиры.

В квартиру милиционер Назаров с коллегой поднялся на осмотр только тогда, когда приехал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева Тимур Пахоменко.

— Причиной осмотра квартиры и изъятия вещей милиционеры назвали «профилактические меры по недопущению совершения административного правонарушения». Один милиционер сказал, что на меня соседи жалуются — из-за того, что на балконе висит БЧБ-флаг, — рассказал TUT.BY Алексей Борисов.

Изъяли не только флаг, но и все, что было с БЧБ-символикой. Также забрали ноутбук, чужой компьютер, телефон. Борисову сказали, что технику будут исследовать на предмет правонарушения. Протокол изъятия составили при понятых, но никаких документов милиционеры Борисову не выдали.

Что будет с изъятым у него имуществом, Алексей сможет узнать не раньше чем через неделю: милиционеры сказали звонить после 14 декабря.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]