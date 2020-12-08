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Имущество Алексея Борисова изъяли 6 декабря. По словам Борисова, утром ему позвонил сотрудник Ленинского РОВД Евгений Назаров, сказал, что нужно встретиться — «провести беседу». Назаров приехал с еще одним сотрудником милиции и сразу предъявил Борисову санкцию прокурора на осмотр его квартиры.





В квартиру милиционер Назаров с коллегой поднялся на осмотр только тогда, когда приехал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева Тимур Пахоменко.





— Причиной осмотра квартиры и изъятия вещей милиционеры назвали «профилактические меры по недопущению совершения административного правонарушения». Один милиционер сказал, что на меня соседи жалуются — из-за того, что на балконе висит БЧБ-флаг, — рассказал TUT.BY Алексей Борисов.





Изъяли не только флаг, но и все, что было с БЧБ-символикой. Также забрали ноутбук, чужой компьютер, телефон. Борисову сказали, что технику будут исследовать на предмет правонарушения. Протокол изъятия составили при понятых, но никаких документов милиционеры Борисову не выдали.





Что будет с изъятым у него имуществом, Алексей сможет узнать не раньше чем через неделю: милиционеры сказали звонить после 14 декабря.

