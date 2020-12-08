+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Во Франции российского хакера приговорили к пяти годам заключения

Французский суд признал российского хакера Александра Винника виновным в отмывании денег через биржу криптовалют и приговорил к 5 годам лишения свободы.


Об этом сообщает AP.

Суд также обязал россиянина заплатить более 100 тысяч евро штрафа.

В то же время, по словам адвоката Винника, суд снял с его клиента часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации.

В частности, россиянина обвиняли в создании вредного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры и требовало выкуп в криптовалюте Bitcoin за возобновление работы. Убытки от Locky составляли 135 млн евро.

Сам россиянин вину не признает и рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.

Напомним: 41-летнего российского хакера Александра Винника также разыскивают в США и РФ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]