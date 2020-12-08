Во Франции российского хакера приговорили к пяти годам заключения
Французский суд признал российского хакера Александра Винника виновным в отмывании денег через биржу криптовалют и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Об этом сообщает AP.
Суд также обязал россиянина заплатить более 100 тысяч евро штрафа.
В то же время, по словам адвоката Винника, суд снял с его клиента часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации.
В частности, россиянина обвиняли в создании вредного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры и требовало выкуп в криптовалюте Bitcoin за возобновление работы. Убытки от Locky составляли 135 млн евро.
Сам россиянин вину не признает и рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.
Напомним: 41-летнего российского хакера Александра Винника также разыскивают в США и РФ.
08:42 08/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение