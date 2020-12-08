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Суд вынес решение по делу минчанина, который вытирал государственным флагом обувь

Прокуратура Заводского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому инкриминировано надругательство над государственными символами. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в службе информации прокуратуры Минска.


Так, во время заседания суда было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии свидетелей, которые не знали о его намерениях, снял государственный флаг Беларуси со здания расчетно-справочного центра № 5 Заводского района Минска. После этого он несколько раз помял полотнище, протирал им обувь, бросал на землю и проезжую часть и топтал ногами.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он пояснил, что преступление совершил после прочтения определенной информации в Telegram-каналах. Также он возместил в полном объеме причиненный ущерб.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска признал фигуранта виновным. На основании ст. 370 УК Республики Беларусь ему назначен в качестве наказания штраф в размере 300 базовых величин (8,1 тыс. руб.).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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