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Были - наркоманы, проститутки. Теперь шатающийся человек – преступник

Лукашенко: Сегодня не работающий, шатающийся человек - это будущий преступник

фото пресс-службы А.Лукашенко

Сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление.

Об этом заявил Александр Лукашенко на прошедшем 7 декабря совещании по экономическим вопросам. Он, в частности, поставил правительствую задачу немедленно заняться трудоустройством всех безработных, пишет thinktanks.by

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал он. Видеозапись фрагмента выступления опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Он уверен, что в будущем все безработные станут преступниками, на раскрытие злодеяний которых будут потрачены большие деньги.


«Повторяю, это как бы ни звучало непопулярно. Сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — добавил он.
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