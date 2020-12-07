Швеция передумала и вводит жесткий карантин

В Швеции решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению. Об этом сообщает WSJ в понедельник, 7 декабря.

Правительство приняло такое решение из-за значительного увеличения числа заболевших COVID-19, а также роста колиества госпитализаций и смертей.





Теперь в стране запрещены массовые собрания - собираться в группы более восьми человек не разрешено. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений. Также правительство ограничило продажу алкоголя – его запрещено продавать после 22:00.









Наконец, в Швеции решили закрыть школы.





Отметим, что количество смертей от COVID-19 в Швеции превысило 7000 человек, тогда как у ее ближайших соседей эти цифры значительно меньше: в Дании - менее 900, в Норвегии - менее 400, в Финляндии - менее 450.





Ранее в ВОЗ дали советы, как уберечься от COVID-19 во время зимних праздников. Людям рекомендуют отпраздновать Новый год и Рождество в кругу семьи, а не собираться большими компаниями, пишет korrespondent.net



