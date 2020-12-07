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Швеция передумала и вводит жесткий карантин

Ранее страна боролась с эпидемией коронавируса с помощью добровольных мер, но теперь власти ввели ограничения.

В Швеции решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению. Об этом сообщает WSJ в понедельник, 7 декабря.
Правительство приняло такое решение из-за значительного увеличения числа заболевших COVID-19, а также роста колиества госпитализаций и смертей.

Теперь в стране запрещены массовые собрания - собираться в группы более восьми человек не разрешено. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений. Также правительство ограничило продажу алкоголя – его запрещено продавать после 22:00.


Наконец, в Швеции решили закрыть школы.

Отметим, что количество смертей от COVID-19 в Швеции превысило 7000 человек, тогда как у ее ближайших соседей эти цифры значительно меньше: в Дании - менее 900, в Норвегии - менее 400, в Финляндии - менее 450.

Ранее в ВОЗ дали советы, как уберечься от COVID-19 во время зимних праздников. Людям рекомендуют отпраздновать Новый год и Рождество в кругу семьи, а не собираться большими компаниями, пишет korrespondent.net
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