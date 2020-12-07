Задержан бывший милиционер, который говорил о пытках на Окрестина
Задержан бывший милиционер, который говорил о пытках на Окрестина. Дмитрий Кулаковский еще недавно возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска.
Работал в милиции с 2006 года, имеет профессиональные награды и благодарности от руководства, пишет tut.by
Кулаковский пытался уехать из Беларуси, но выяснилось, что выезд за границу для него временно ограничен. Экс-милиционер был задержан и доставлен в изолятор, на этот раз уже по уголовному делу. Речь идёт об "оскорблении представителя власти".
Он уволился вскоре после президентских выборов, поскольку был несогласен с действиями властей. В октябре его задержали, он провёл 27 суток за решёткой в изоляторе на Окрестина. Сначала дали 12 суток за "неповиновение" и отправили в карцер. После были ещё 15 суток — и снова за "неповиновение". Условия содержания были прежними. Когда его история попала в СМИ, Кулаковского перевели в обычную камеру.
О Дмитрии Кулаковском и ужасающих условиях содержания на Окрестина вспоминает Дмитрий Дашкевич (на видео euroradio.fm)
20:28 07/12/2020
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