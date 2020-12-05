Угадайте, о чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома
Беларусь, Витебский областной роддом, 2020 год. Диалог Александра Лукашенко и главврача Елены Леонович.
О чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома
Беларусь, Витебский областной роддом, 2020 год. Диалог Александра Лукашенко и главврача Елены Леонович.
Реплика от сопровождающих: Есть у нее просьба.
Лукашенко: Говори.
Реплика от сопровождающих: Она стесняется изложить.
Лукашенко: Ну идите, чего вы стоите… (Все смеются, — Прим.)
Главврач: Александр Григорьевич, чтобы было еще более достойное качество, нам нужен аппарат УЗИ экспертного класса. Нам нужна лапароскопическая стойка, потому что наша, к сожалению, очень старая, и оказывать гинекологическую помощь на современном уровне…
Лукашенко: Ну, не обещаю, что мгновенно сделаю…
Фото: пресс-служба администрации президента РБ
Главврач: Я понимаю…
Лукашенко: Но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую и аппарат УЗИ найдем. Хорошую.
Главврач: Спасибо огромное, спасибо.
Лукашенко: Держись.
Главврач: Удачи вам.
20:13 07/12/2020
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