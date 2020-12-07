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Covid-19 сказкой обернется: таинственная болезнь в Индии скосила уже сотни человек

Один скончался. К утру понедельника в больницы были доставлены более 400 человек


Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один человек скончался, более 450 оказались в больницах, пишет Русская служба Би-би-си.

По словам медиков, проявления болезни многообразны. Основные - тошнота, судороги, потеря сознания.
Болезнь пришла в Индию в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших (почти 9,7 млн человек) и третье по числу скончавшихся (свыше 140 тысяч).

Андхра-Прадеш с более чем 800 тысячами заразившихся Covid-19 - третий по данному показателю среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии.
Однако, как сообщил министр здравоохранения штата Кали Кришна Шринавас, у всех госпитализированных на днях тесты на коронавирус, как и вообще любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными.

"У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания или припадок, похожий на эпилептический", - рассказал газете Indian Express врач из больницы в Элуру.
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