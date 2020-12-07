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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Накануне в Минске были задержаны преподаватель БГУИР Стаховский и идеолог ФИТ БГТУ Азарчик

В воскресенье был задержан преподаватель кафедры информатики ФКСиС БГУИР Сергей Стаховский, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».

Ранее он вместе со своими коллегами-преподавателями записал видеообращение, в котором призвал граждан Беларуси поступать по совести и не выполнять преступные приказы, передает dev.by


Также из сообщения «Мирного БГУИРа» известно, что во время сегодняшнего марша задержан студент-четверокурсник Иван Никанов. Он учится в БГУИР на ВМСиС. 

Кроме того задержан, а позже доставлен из Октябрьского РУВД в 6-ую больницу Павел Деружко, предположительно, бывший студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Белсат у себя в телеграм-канале сообщает о задержании замдекана по идеологической и воспитательной работе в ФИТ БГТУ Романа Азарчика. Согласно спискам «Весны» его доставили Советском РУВД.
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