Ранее он вместе со своими коллегами-преподавателями записал видеообращение, в котором призвал граждан Беларуси поступать по совести и не выполнять преступные приказы, передает dev.by









Также из сообщения «Мирного БГУИРа» известно, что во время сегодняшнего марша задержан студент-четверокурсник Иван Никанов. Он учится в БГУИР на ВМСиС.





Кроме того задержан, а позже доставлен из Октябрьского РУВД в 6-ую больницу Павел Деружко, предположительно, бывший студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.





Белсат у себя в телеграм-канале сообщает о задержании замдекана по идеологической и воспитательной работе в ФИТ БГТУ Романа Азарчика. Согласно спискам «Весны» его доставили Советском РУВД.







