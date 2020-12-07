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И это всё на наши деньги! Исполкомы, больницы, тюрьмы массово закупают госфлаги

На фоне продолжающихся почти четыри месяца протестов и "борьбы символов" власти решили напомнить об официальной символике практически везде.

И это всё на наши деньги! Исполкомы, больницы, тюрьмы массово закупают госфлаги
Теперь красно-зелёные флаги реют над университетами, административными зданиями и даже тюрьмами.

Как выяснило Еврорадио, сейчас по всей стране активно проходят закупки государственных флагов. 

И деньги на это выделяются немалые.

Например, уже успела нашуметь закупка Белгосуниверситета: вуз готов потратить почти 14 тысяч рублей на разработку проекта по установке флага на здание главного корпуса и на строение, где расположены журфак и философский факультет. Начать работы планируют уже в этом декабре.

Почти пять тысяч рублей на флаги уже потратила Академия последипломного образования, расположенная на улице Некрасова. В эту сумму входят два флага полтора на три метра и четырёхметровые флагштоки, а также их установка. Есть ещё одна закупка: та же сумма, но четыре флага.

На шесть тысяч рублей флаги и флагштоки в конце ноября закупила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. Размеры 70 полутораметровых флагов — по 0,75 на полтора метра. Где они будут размещены, не сообщается, но, вероятнее всего, на местных отделениях инспекции.

Пять тысяч рублей на флаги и сопутствующие предметы потратило управление СК по Минской области. Почти четыре тысячи — УСК по Могилёвской области, а по Гродненской — 3,5 тысячи.

Администрация Фрунзенского района Минска на закупку госсимволики потратила по двум тендерам более 4,3 тысячи рублей. Для сравнения: в Малоритском районе траты на флаг более скромные — всего 500 рублей.

Закупают госсимволику воинские части, больницы, исполкомы, тюрьмы, лесхозы и сельсоветы.


С 1 ноября по 7 декабря было размещено 80 подобных тендеров, во многих случаях речь идёт о централизованных закупках центров по обеспечению бюджетных организаций, эти флаги затем будут переданы учреждениям. 

Для сравнения: с 1 августа по 7 сентября таких тендеров было в два раза меньше, а с 1 февраля по 7 марта — всего четыре. Так что очевидно: потребность режима в госфлагах растёт.
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