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В Литву разрешен въезд почти 700 белорусам "по особым гуманитарным причинам"

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 689 белорусским гражданам, сообщает агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовское министерство внутренних дел.



Из этих лиц 285 уже в Литве, 67 попросили убежище.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения министерства иностранных дел о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса.

"Хотя протесты в Беларуси продолжаются, потоки желающих прибыть по сравнению с летом действительно меньше. Если сначала мы выдавали по несколько разрешений в день, то сейчас количество обращающихся действительно сократилось", - отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Прибывшие белорусские граждане могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут это безопасным для них", - добавила она.

Белорусы, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.
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