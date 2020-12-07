"Света, руби swift! Иначе нас ждёт ад" Что беларусы думают об отключении SWIFT
Платформа «Голос» провела народное голосование о том, поддерживают ли беларусы отключение финансовой системы Беларуси от SWIFT для давления на режим Лукашенко.
Несмотря на то, что беларусы оказались перед сложным выбором, стоит ли гипотетическая победа в ускоренном режиме таких жертв, 64% опрошенных все же сказали "да".
The Village Беларусь посмотрел, какие эмоциональные и рациональные причины заставили граждан быть за и против.
Евгений Липкович, блогер
— Какая альтернатива отключению SWIFT:
- Получить 15 суток за то, что кинул снежком в ментов? За флаг на балконе?
- Смотреть азаренков по ТВ?
- Восторгаться депутаткой Василевич?
- Слушать мемуары Качановой про лебеду?
- Читать интервью Караника?
- Ездить в автозаке, быть до смерти избитым в РОВД?
- Носить передачи в Жодино?
- Сидеть с отключённым интернетом?
- Ждать, что отрубят воду и отопление?
- Схлопотать дубинкой и стать фигурантом уголовного дела?
-Платить штрафы ни за что?
- Пить с горя «массандру»?
- И терпеть, терпеть, терпеть, терпеть…
Вадим Иосуб, старший финансовый аналитик компании «Альпари»
— Перспектива отключения беларуских банков от SWIFT выглядит маловероятной. Потому что в мире случилось всего лишь несколько прецедентов. Это блокировка всех северокорейских банков и части (14-ти из 30-ти) иранских.
В обоих случаях главной причиной отключения стало подозрения мирового сообщества в том, что эти банки обслуживали и финансировали производство ядерного оружия.
В подобном финансировании беларуские банки пока не подозреваются. Те политические проблемы, которые у нас объективно существуют (речь может идти о нелегитимности власти, о незаконности выборов, об отсутствии демократии и применения необоснованного насилия к мирному населению), еще никогда не были основанием для отключения банков от SWIFT. И не факт, что Беларусь станет первым примером.
Кася Коваленок-Глуховская, медицинский психолог
— Дом, который разрушит SWIFT? Думаю, проблема в том, что мы все хотим избавиться от дракона, но не готовы на собственные жертвы.
Дракон ест наших коров, овец и нас самих иногда, если быть неосторожным, «но ест нас он всё-таки редко» да и вообще «он не злой в душе, ведь только потенциальных врагов испепелять — это самооборона»…
Когда в страну приходит чума, дракон все равно наказывает выходить работать в поле и даже проводить фестивали, деревенские праздники. Лечиться водкой, баней, трудом до семи потов. Люди болеют всё больше. Люди понимают, что дракон думает о них как о скоте, а скот он, напомню, ест.
Когда дракон начинает уничтожать недовольных, приходит на ум отчаянный план: давайте мы всех коров и овец своих перебьём, чтоб он сдох от голода или улетел. Понимают люди: и они будут тогда голодать. И они могут умереть. У дракона вон сколько жира под чешуёй. А вдруг ему соседние страны из вредности приведут скот? А вдруг умрем только мы.
И дракон остается.
Я не знаю, как правильно. Аллегории — это всегда обман, иллюзия схожести. Если отключат SWIFT, вся моя семья потеряет доходы, а я останусь без средств в чужой стране, все еще ожидая документы. Других карт, не Visa и не MasterCard, у меня нет.
Есть растерянность и страх. Но дракона я боюсь больше.
Если отключение SWIFT заставит Кочанову заткнуться, то shut up and take my money
Вчера я долго думал касательно отключения Swift. А сегодня ещё раз перечитал заголовки новостей, подумал о Хиженковой и проголосовал. При любых раскладах лучше не будет. Но может быть дольше.
Света, руби swift! Иначе нас ждёт ад
После этих статей даже не хочется спорить, нормально ли отключать SWIFT или нет. Я бы рубанул и ток, и газ, и интернет, и воду, лишь бы растормошились уже.
12:36 07/12/2020
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