Евгений Липкович, блогер

— Какая альтернатива отключению SWIFT:

- Получить 15 суток за то, что кинул снежком в ментов? За флаг на балконе?

- Смотреть азаренков по ТВ?

- Восторгаться депутаткой Василевич?

- Слушать мемуары Качановой про лебеду?

- Читать интервью Караника?

- Ездить в автозаке, быть до смерти избитым в РОВД?

- Носить передачи в Жодино?

- Сидеть с отключённым интернетом?

- Ждать, что отрубят воду и отопление?

- Схлопотать дубинкой и стать фигурантом уголовного дела?

-Платить штрафы ни за что?

- Пить с горя «массандру»?

- И терпеть, терпеть, терпеть, терпеть…

Вадим Иосуб, старший финансовый аналитик компании «Альпари»

— Перспектива отключения беларуских банков от SWIFT выглядит маловероятной. Потому что в мире случилось всего лишь несколько прецедентов. Это блокировка всех северокорейских банков и части (14-ти из 30-ти) иранских.

В обоих случаях главной причиной отключения стало подозрения мирового сообщества в том, что эти банки обслуживали и финансировали производство ядерного оружия.

В подобном финансировании беларуские банки пока не подозреваются. Те политические проблемы, которые у нас объективно существуют (речь может идти о нелегитимности власти, о незаконности выборов, об отсутствии демократии и применения необоснованного насилия к мирному населению), еще никогда не были основанием для отключения банков от SWIFT. И не факт, что Беларусь станет первым примером.

Кася Коваленок-Глуховская, медицинский психолог

— Дом, который разрушит SWIFT? Думаю, проблема в том, что мы все хотим избавиться от дракона, но не готовы на собственные жертвы.

Дракон ест наших коров, овец и нас самих иногда, если быть неосторожным, «но ест нас он всё-таки редко» да и вообще «он не злой в душе, ведь только потенциальных врагов испепелять — это самооборона»…

Когда в страну приходит чума, дракон все равно наказывает выходить работать в поле и даже проводить фестивали, деревенские праздники. Лечиться водкой, баней, трудом до семи потов. Люди болеют всё больше. Люди понимают, что дракон думает о них как о скоте, а скот он, напомню, ест.

Когда дракон начинает уничтожать недовольных, приходит на ум отчаянный план: давайте мы всех коров и овец своих перебьём, чтоб он сдох от голода или улетел. Понимают люди: и они будут тогда голодать. И они могут умереть. У дракона вон сколько жира под чешуёй. А вдруг ему соседние страны из вредности приведут скот? А вдруг умрем только мы.

И дракон остается.

Я не знаю, как правильно. Аллегории — это всегда обман, иллюзия схожести. Если отключат SWIFT, вся моя семья потеряет доходы, а я останусь без средств в чужой стране, все еще ожидая документы. Других карт, не Visa и не MasterCard, у меня нет.

Есть растерянность и страх. Но дракона я боюсь больше.

Если отключение SWIFT заставит Кочанову заткнуться, то shut up and take my money