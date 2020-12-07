Странная история: Пограничники Украины сообщили о задержании группы диверсантов на границе с Беларусью, но потом написали, что это фейк
Пеший патруль 61 отдельной пехотной егерской бригады ВС Украины 6 декабря 2020 года в 12.00 задержал группу нарушителей границы со стороны Беларуси. Такое сообщение появилось в социальных сетях и быстро разлетелось по разным аккаунтам.
Группа из 4-х человек задержана вблизи деревни Термаховка Киевской области и направлялась в Киев, говорится в facebook 61 отдельной пехотной егерской бригады.
«Во время задержания указанной группы было обнаружено оружие, взрывчатые вещества и электронные носители информации, на которых была антиукраинская тематика. В настоящее время вышеназванная группа лиц передана в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время, сообщение о нарушителях исчезло, а вместо него появилось новое -- о том, что аккаунт егерей из 61 бригады был взломан.
Контроль над аккаунтом удалось восстановить, а вот сообщение о диверсантах оказалось фейком.
10:15 07/12/2020
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