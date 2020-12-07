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Родителей могут не пустить на новогодние утренники в садах и школах Минска из-за COVID-19

Новогодние утренники в детсадах и школах Минска пройдут "при ограниченном количестве приглашенных родителей", сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.



"Праздничные мероприятия в школах и детских садах состоятся, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. Их формат будет определяться исходя из обстановки. Мы рекомендуем в детских садах и в начальной школе при проведении утренников ограничивать количество приглашенных родителей", — заявил Цуран, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

Чиновник заверил, что в Мингорисполкоме ежедневно отслеживают уровень заболеваемости учащихся: "на протяжении последних двух недель роста не наблюдается", отметил Цуран.

Также он подчеркнул, что при проведении новогодних мероприятий особому риску подвержены детские интернатные учреждения. На данный момент там действует запрет на посещение посторонних лиц, а сотрудники работают вахтовым методом.

"Поэтому рекомендуем и представителям шефствующих предприятий, и попечителям, которые хотят поздравить деток, передавать подарки через руководство. Необходимо ограничить вход в само учреждение. Но не исключаем возможности проведения праздничных мероприятий с Дедом Морозом на улице", — сказал он.
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