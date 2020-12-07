Среди задержанных в воскресенье — сыновья бывшего пресс-секретаря МВД

Задержания во время Марша Воли / TUT.BY









Партон в начале 2000-х возглавлял пресс-службу милицейского ведомства, сейчас работает заместителем генерального директора агентства "Минск-Новости". Его сыновьям 27 и 20 лет, старший работает в IT. Братьев задержали, когда они просто шли на стоянку, рассказали "Нашей ниве" их родные.





Всего, по данным правозащитников, на Марше Воли было задержано 315 человек. Такой же порядок задержанных называют и в ГУВД Мингорисполкома. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 6 декабря в Минске задержано более 300 граждан", цитирует пресс-службу минской милиции агентство БЕЛТА.





Во время протестных акций в Гродно были задержаны журналисты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Три часа их продержали в РУВД, а затем отпустили без составления протоколов.









Также среди задержанных 6 декабря — поэт и музыкант Влад Ленкевич, актёр "Белорусского свободного театра" Алексей Сапрыкин, челюстно-лицевого хирург Артур Ермаркевич, директор тренингового центра "Квадратный апельсин" Василий Пронь.





Как минимум шестерым задержанным в Минске понадобилась помощь медиков, сообщает телеграм-канал "Белые халаты". Одного забрали в РПНЦ травматологии и ортопедии, еще троих с травмами увезли в 6-ю городскую клиническую больницу. У одного из травмированных медики обнаружили "глубокие и большие раны ноги" от резиновой пули.