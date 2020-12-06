Под Солигорском появилась скульптура добытчика подземных сокровищ
Скульптура сказочного добытчика подземных сокровищ появилась на АЗС вблизи Солигорска.
"Вблизи Солигорска на АЗС появилась скульптура брутального сказочного добытчика подземных сокровищ", - говорится в сообщении ОАО "Беларуськалий" в Telegram.
Эффектный арт-объект разместился на территории отреконструированной автозаправочной станции вблизи деревни Кулаки, он представляет собой гнома с бочкой, направляющегося за пополнением запасов топлива.
Автор скульптуры - Владимир Каноник, известный также своим арт-объектом – крота-хоккеиста у солигорского спортивно-зрелищного комплекса, пишет interfax.by
Фото: https://hockey.by
18:50 06/12/2020
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