



И даже ввинтили двусмысленную реплику - про черные флаги, правда, для США.





Итак, белорусская команда сразу же обозначила, что денег у нее нет, и они пробились в финал чисто на таланте – это, оказалось, правдой. «На Тиму Белорусских у нас нет американских».





На сцене был солист, а на пюпитре деловая папка с национальными флагами европейских стран. И все. Парни из Могилева пошли простым и проверенным путем: исполнили частушки на мотивы известных шлягеров. Все было узнаваемо, а сипловатый голос Лукашенко, который удачно подделывал один из четырех участников, вообще сорвал аплодисменты. Остро и КаВэНисто.

Точнее, по-нашему - невероятно талантливо. Вот здесь вспомнились плакаты и перформансы на Маршах протестах в Минске.





Ответы в песнях якобы «Лукашенко на санкции ЕС»:





Польше, если будет выступать против нынешней власти спели: «Яблоки на снегу, розовые на белом»





Германии – (на мотив песни Клавы Кока — Покинула чат). Ангеле Меркель напомнили, что сейчас зима, а в Европу газ «проходит через нас, нас, нас»…





Ну а в заголовке – ответ Великобритании на песню Элтона Джона.



