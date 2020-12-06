+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко в КВН: Геи – открытые, границы закрыты. Что происходит в мире?

Команда КВН «Доктор Хаусс» из Могилева покорила зрительный зал в музыкальном конкурсе, обыграв ноты протеста европейских стран для МИД Беларуси. Кстати, прямо сейчас идет эфир по спутнику.


И даже ввинтили двусмысленную реплику -  про черные флаги, правда, для США. 

Итак, белорусская команда сразу же обозначила, что денег у нее нет, и они пробились в финал чисто на таланте – это, оказалось, правдой. «На Тиму Белорусских у нас нет американских».

На сцене был солист, а на пюпитре деловая папка с национальными флагами европейских стран. И все. Парни из Могилева пошли простым и проверенным путем: исполнили частушки на мотивы известных шлягеров. Все было узнаваемо, а сипловатый голос Лукашенко, который удачно подделывал один из четырех участников, вообще сорвал аплодисменты. Остро и КаВэНисто. 
Точнее, по-нашему - невероятно талантливо. Вот здесь вспомнились плакаты и перформансы на Маршах протестах в Минске.

 Ответы в песнях якобы «Лукашенко на санкции ЕС»:

Польше, если будет выступать против нынешней власти спели: «Яблоки на снегу, розовые на белом»

Германии – (на мотив песни Клавы Кока — Покинула чат). Ангеле Меркель напомнили, что сейчас зима, а в Европу газ «проходит через нас, нас, нас»…

Ну а в заголовке – ответ Великобритании на песню Элтона Джона. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]