Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах - уже больше 40 человек
Задержания в Минске и областях 6 декабря (уточняется)
Фото: Радио Свобода
Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах
«Весна» продолжила сбор фактов политических преследований в Беларуси: задержания, новые уголовные дела, обыски и другие формы давления на граждан.
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ГОРОДНЯ
В Гродно, как и в других городах Беларуси, проходят местные акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием «Марш свободы».
Как передает телеканал «Белсат», в Гродно сотрудниками службы безопасности задержана журналистка БелаПАН Марыся Харевич, которая находится в Ленинском РОВД.
Позже стало известно о задержании фотокорреспондента БелаПАН Сергея Людкевича.
Информация будет обновляться
15:12 06/12/2020
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