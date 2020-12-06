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Пьяный белорус проехал 37 километров по встречке во Франции. Жандармерии сказал, что убегает от бандитов

Белорусский дальнобойщик проехал 37 километров по встречной полосе во Франции. После того, как его остановила жандармерия, он сообщил что скрывается от бандитов.


Представители стражей порядка не поверили белорусу и попросили сдать анализ на алкоголь, который показал 2 промилле.

Мужчина рассказал жандармерии, что перед выходными припарковался в зоне отдыха водителей, где хотел провести несколько дней и уехать в Беларусь. Вечером выпил виски с колой и пиво, затем заснул. Ночью ему показалось, что в кабину пытаются проникнуть люди в масках, он испугался и выехал на трассу.
Belmir.by
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