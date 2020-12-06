Коронавирус в мире: за сутки от COVID-19 скончались 54233 человека





Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 572 тыс. 841 против 1 млн 518 тыс. 608 на утро субботы, выздоровели более 42,7 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия, пишет interfax.by





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 581 тыс. 336 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 304 тыс. 877) и 281 тыс. 173 летальных исхода (рост - 2 тыс. 301), излечились более 5,57 млн.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 тыс. 175 человек. Всего зафиксировано 9 млн 644 тыс. 386 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 468 до 140 тыс. 168, поправились более 9,1 млн.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 577 тыс. 177 заболевших, что на 43 тыс. 209 человек больше, чем сутками ранее, умерли 176 тыс. 628 больных (рост - 664), вылечились 5,86 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 196,9. В США на 1 млн жителей скончался 867 человек, Индии - 101, Бразилии - 828.



