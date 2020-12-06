Иллюстрационный снимок









Находясь недалеко от своего дома, он решил зафиксировать на фото то, что происходило на пересечении ул. Ленинской и пр. Победы, но не успел ничего сделать, т.к. к нему приближались сотрудники милиции в черной экипировке и шлемах. Николай стал идти в сторону дома, однако пройдя 5-7 метров получил удар от кого-то из милиционеров в область головы, другой сотрудник схватил его за руку и поднял ее резко вверх, а остальные – стали бить по разным частям тела, но большинство ударов пришлось в область головы и торса. Мужчине было нанесено не менее 15 ударов, после чего его закинули на пол в служебную ГАЗель, руки стянули за спиной пластиковым хомутом и отвезли в ЦИП г. Лида. Там на Николая Мякшило был составлен протокол об административном правонарушении якобы за участие в несанкционированном митинге. Заявление об избиении мужчины и превышении должностных полномочий сотрудниками милиции в Следственный комитет подала семья его соседей, которые наблюдали за происходящим.





2 сентября Николай Мякшило прошел судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой у него была установлена закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга), кровоподтеки, «подкожные гематомы» лица (надбровных дуг скуловых областей, в окружности обоих глаз), кровоподтек с ушибом мягких тканей грудной клетки слева. При проведении проверки Следственным комитетом нанесенные телесные повреждения были определены как легкие по признаку кратковременного расстройства здоровья.





При этом, опросить «сотрудников органов внутренних дел, участвовавших в пресечении противоправных действий на территории г. Лида не представилось возможным ввиду того, что в рамках реализации мероприятий по защите чести, достоинства и деловой репутации, обеспечения безопасности сотрудников ОВД недопустимо предоставление их личных данных».





В результате проверки старший следователь УСК по Гродненской области С. Омельченко пришел к выводу, что сотрудники милиции 11 августа пресекали противоправные действия Николая Мякшило, участвовавшего в несанкционированном массовом мероприятии, а объем и способ применения в отношении задерживаемого физической силы и спецсредств, по мнению следователя, обусловлен характером и степенью общественной опасности проходящих массовых мероприятий, соответствуют задачам и обстоятельствам пресечения правонарушения.





«Действия сотрудников органов внутренних дел не выходили за пределы предоставленных полномочий, т.е. в данных действиях отсутствует с ав преступления, предусмотренный ст. 426 УК», - заключил С. Омельченко и отказал в возбуждении уголовного дела.





Николай Мякшило с помощь юристов ПЦ «Весна» подготовил и направил жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру Гродненской области.





В ней он указывает, что в момент задержания не оказывал сопротивления либо неповиновения сотрудникам милиции, был один, не совершал непосредственно перед задержанием правонарушений, поэтому у милиционеров отсутствовали основания применения ко нему физической силы и спецсредств. В соответствии с законом «Об органах внутренних дел», сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, если ненасильственными способами это сделать невозможно.





«Применение пластикового хомута в моем отношении было вообще противоправно, т.к. он не предназначен для применения в отношении задержанных, а имеет техническое назначение. Также о каждом случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник органов внутренних дел обязан уведомить своего непосредственного начальника», - подчеркивает Николай Мякшило.





Он указывает, что следователь в постановлении поверхностно перечислил причиненные ему телесные повреждения, не указал содержания объяснений заявителей – семьи Мирановичей.





«Без установления и опроса лиц, которые совершили в моем отношении тяжкое преступление, без истребования сведений, которые могли бы способствовать их установлению, без изучения журнала регистрации применения физической силы, спецсредств и оружия, истребования видеозаписей с видеорегистраторов, камер наблюдения на прилегающей территории, без проведения осмотра места преступления следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.





Это – не процессуальная ошибка следователя. Это – процесс создания порочной, преступной практики, порождающей безнаказанность, покрывающей преступления, совершенные в отношении граждан Беларуси, разрушение основных институтов государства», - убежден Николай Мякшило.





Мужчина подчеркивает, что не требовал проведение опроса абстрактных сотрудников ОВД, которые обеспечивали правопорядок в Лиде, а просил установить и привлечь к ответственности конкретных людей, которые совершили в отношении него должностное преступление. Однако следователем С. Омельченко этого сделано не было, а обстоятельства совершенного преступления в отношении Николая Мякшило были установлены неполно и односторонне.





«Соответственно, вывод об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела сделан, с одной стороны – преждевременно, без установления ряда обстоятельств, с другой стороны – незаконно, поскольку в основу вывода о правомерном характере действий сотрудников ОВД не положено никаких объективных доводов», - отмечает в свой жалобе мужчина и простит прокурора Гродненской области все же возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции, которые его избили.