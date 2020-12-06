



Зачастую коронавирус протекает в легкой бессимптомной форме и никак не проявляется.





Из-за отсутствия симптомов человек не подозревает о своем заболевании и продолжает жить привычной жизнью – общаться с друзьями и родственниками, ходить на работу.





Симптомы коронавируса появляются только у тех людей, иммунитет которых ослаблен из-за переохлаждения, вредных привычек, стрессов и других факторов.

Это подтверждает тот факт, что коронавирусом могут заразиться далеко не все.





Что же делать тем, кто живет в одной квартире с заболевшим? Во-первых, всем членам семьи нужно соблюдать самоизоляцию – то есть никуда не выходить из дома.





Но даже совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют, считают медики.





Если заболевший живет в отдельной комнате, регулярно моет руки и пользуется отдельной посудой, то его семья может не заболеть коронавирусом.





Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, – цитирует радио Sputnik слова врача.





"Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", – подчеркнул врач.



