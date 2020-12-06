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Как в семье не заразиться COVID-19, если в доме есть больной. Рассказывают медики

Если человек заболел коронавирусом, это совершенно не означает того, что все домочадцы, проживающие с ним в одной квартире, тоже подхватят пневмонию.


Зачастую коронавирус протекает в легкой бессимптомной форме и никак не проявляется.

Из-за отсутствия симптомов человек не подозревает о своем заболевании и продолжает жить привычной жизнью – общаться с друзьями и родственниками, ходить на работу.

Симптомы коронавируса появляются только у тех людей, иммунитет которых ослаблен из-за переохлаждения, вредных привычек, стрессов и других факторов. 

Это подтверждает тот факт, что коронавирусом могут заразиться далеко не все.


Что же делать тем, кто живет в одной квартире с заболевшим? Во-первых, всем членам семьи нужно соблюдать самоизоляцию – то есть никуда не выходить из дома.

Но даже совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют, считают медики.

Если заболевший живет в отдельной комнате, регулярно моет руки и пользуется отдельной посудой, то его семья может не заболеть коронавирусом.

Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, – цитирует радио Sputnik слова врача.

"Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", – подчеркнул врач.
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