В Грузии произошло землетрясение





В юго-восточном регионе Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3,2 балла. Соответствующую информацию в субботу, 5 декабря, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.





Сейсмологи уточнили, что глубина подземных толчков достигала 12 км. Сам эпицентр стихийного бедствия находился в 57 километрах от Тбилиси, в 15 км на запад от города Дманис, в деревне Мамышлари.





Информация о разрушениях зданий и человеческих жертвах не пока не поступала, пишет telegraf.by





Напомним, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Его эпицентр находился в Эгейском море. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Тогда погибли более 100 человек и не менее 900 пострадали.



