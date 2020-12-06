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В Грузии произошло землетрясение

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях из-за подземных толчков уточняется.


В юго-восточном регионе Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3,2 балла. Соответствующую информацию в субботу, 5 декабря, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Сейсмологи уточнили, что глубина подземных толчков достигала 12 км. Сам эпицентр стихийного бедствия находился в 57 километрах от Тбилиси, в 15 км на запад от города Дманис, в деревне Мамышлари.

Информация о разрушениях зданий и человеческих жертвах не пока не поступала, пишет telegraf.by

Напомним, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Его эпицентр  находился в Эгейском море. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Тогда погибли более 100 человек и не менее 900 пострадали.
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