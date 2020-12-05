+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Кракове вскрыли сеть борделей, среди женщин была белоруска

В Кракове пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся получением выгоды от сексуальной эксплуатации. В результате рейда ликвидирована сеть квартирных борделей, действовавших на территории города и окрестностей. Об этом сообщает местная полиция.


Операция, проведенная поздно вечером 14 ноября 2020 года, стала результатом многомесячной предварительной работы правоохранителей. В ней приняли участие более 150 сотрудников полиции, которые одновременно вошли в 11 помещений.

В ходе акции был задержан ряд лиц, причастных к преступной деятельности. Изъяты в счет будущих штрафов наличные в сумме до 1 млн злотых, автомобили, ювелирные изделия, ноутбуки, десятки телефонов и сим-карт. Найдены пневматическое оружие, 50 кг резаного табака, несколько десятков грамм марихуаны, 4 тысячи пачек сигарет без акцизных марок.

Последующие задержания и обыски произошли также 15 и 24 ноября.

Среди арестованных были как руководители преступной группы, так и рядовые члены, выполнявшие строго определенные функции. Одни отвечали за аренду и содержание квартир, размещение объявлений на интернет-сайтах, другим было поручено защищать женщин, оказывающих секс-услуги, и организовать доставку в назначенные места встреч.


Согласно выводам следователей, преступная группа действовала в течение последних двух лет. Нелегальным бизнесом руководил 47-летний уроженец Кракова. Ему помогали 34-летняя жена, их 35-летняя знакомая и еще одна 40-летняя женщина.

Сутенеры «нанимали» в общей сложности около десятка-двух женщин в возрасте от 21 до 59 лет. Это польки, украинки и одна белоруска. Их задачей было оказывать заказанные секс-услуги, а затем передавать часть полученного вознаграждения руководителям  преступной группы.

На сегодняшний день выдвинуты различные обвинения десяти задержанным. Девятерым среди прочего вменяют получение выгоды от занятий проституцией другими лицами, из них троим также незаконный оборот наркотиков. Еще одному – хранение табачных изделий без польских акцизных марок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]