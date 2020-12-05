Айтишники и ученые провели исследование по COVID-19 в Беларуси

Представители инициативы «Народный Опрос» провели онлайн-исследование эпидемии COVID-19 в Беларуси. В исследовании приняло участие около 31 тысячи человек, но после обработки и очистки данных учитывались только 25,5 тысяч анкет, пишет tut.by





При помощи современного статистического моделирования полученных данных они оценили ситуацию во всей Беларуси и сделали вывод, что примерно от 434 до 909 тысяч взрослых белорусов уже могли переболеть коронавирусной инфекцией.





Как проводилось исследование





В инициативу «Народный Опрос» входят социологи, айтишники, аналитики данных, математики. Также представители проекта при разработке исследования консультировались со специалистами из медицины. Исследование проходило с 6 по 18 ноября 2020 года, и его проводили через регистрацию респондента в вайбер-боте «Народного Опроса», после чего человек получал ссылку на Google-форму.





В исследовании приняло участие около 31 тысячи человек, но после обработки и очистки данных учитывались только 25,5 тысяч анкет. Среди участников были те, кто болел и не болел COVID-19. Для оценки брались две случайные подвыборки из аудитории «Народного Опроса», которые отвечали на вопросы в других исследованиях, чтобы исключить фактор того, что охотнее проходить опрос будут переболевшие.





В целом для всех участников исследования характеристики такие: женщины (62%) и мужчины (38%), возраст: 31−40 лет — 39,6%, 18−30 лет — 24%, 41−50 лет — около 22%, 51−60 лет — 10%, 61 и старше — 3,6%, младше 18 лет — 0,6%. 93,3% это городские жители и 6,7% — жители села. 57,8% участников — жители Минска.





Полученная выборка имеет социодемографические смещения, характерные для интернет-аудитории: самая популярная подгруппа участников исследования — это преимущественно люди в возрасте до 40 лет, горожане с высшим образованием. Однако, по словам авторов исследования, используемый ими метод MRP (Multilevel Regression with Poststratification) позволяет выровнять эти смещения посредством статистического моделирования и корректировки его результатов на все взрослое население страны с учетом количества людей в той или иной социальной группе в популяции.





К каким выводам пришли





Авторы исследования оценивают, что коронавирусом в Беларуси могли переболеть от 434 до 909 тысяч взрослых белорусов. Такой вывод они сделали, когда на основе полученных из опроса данных оценили ситуацию относительно всего населения страны. По данным Минздрава на 5 декабря, с начала пандемии в стране было зафиксировано 145 279 человек с положительным тестом на COVID-19.









— Наиболее вероятное значение — около 635 тысяч. Если перенести данные нашего исследования на все население Беларуси, то максимальное среднее количество диагнозов в день могло быть зафиксировано за 18 дней ноября — около 6350 в среднем в день, только в Минске — около 1300 в день (исследование проходило с 6 по 18 ноября. — Прим.). В то же время в Швеции, в достаточной степени схожей по климату и населению стране, избравшей похожий с нами путь борьбы с COVID-19, число заразившихся за все время с начала пандемии почти в два раза больше, чем дает наш Минздрав, а число смертей — почти в шесть. А в ноябре цифры ежедневного прироста заболевших полностью сопоставимы с нашей оценкой ситуации в Беларуси, — отмечают авторы исследования. — Согласно исследованию увеличилось и количество смертей: если в мае со смертью человека из своего окружения от COVID-19 могли столкнуться в среднем 16% белорусов старше 18 лет, то в октябре — уже почти 25%. То есть этот показатель увеличился в полтора раза, но по официальным данным, роста смертности в октябре относительно мая не наблюдается.









По оценкам исследования, коронавирус могли перенести около 150 тысяч минчан, в среднем по 75 тысяч в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, немногим в среднем выше количество переболевших в Брестском, Гродненском и Минском регионах. В исследовании говорится, что во всех областях в ноябре возросло количество поставленных диагнозов в сравнении с октябрем и сентябрем.









Больше всего заболевших (почти 45%) COVID-19 считают, что заразились на работе. На втором месте — семья (так предполагают около 25%), в среднем почти 20% не знают, где заразились. Меньше всего заболевших старше 18 лет считают, что вернулись с коронавирусом из заграничных поездок (0,7%) и с массовых мероприятий (1,4%) на открытом воздухе.





Самые частые симптомы болезни в популяции согласно исследованию — повышенная температура и потеря обоняния — их испытывали в среднем около 70% заболевших. Еще один частый симптом — утомляемость. Немного реже (около половины случаев в среднем) инфицированные испытывают боль в суставах и мышцах, головную боль. Около 30%, перенесших коронавирусную инфекцию, испытывали одышку и боль в горле. Довольно редкими симптомами были высыпания на коже, тошнота или рвота, покраснение глаз. Среди переболевших, согласно исследованию, в среднем менее 5% людей с диагностированным коронавирусом болели бессимптомно. При этом, отмечают авторы исследования, в целом в популяции таких людей может быть гораздо больше, однако данные исследования не позволяют оценить это число.









Некоторые симптомы: утрата обоняния, утомляемость, мышечная боль, боль в горле, головная боль — чаще встречались у женщин. С повышенной температурой тела немного больше (72% против 70%) сталкивались мужчины. Исследование показало, что различаются симптомы и по возрасту: молодежь куда чаще теряет обоняние, чем пожилые люди, а те, в свою очередь, чаще сталкиваются с повышенной температурой и потерей аппетита.





Более 43% переболевших болели COVID-19 от двух недель до месяца. 29% выздоравливают за период до двух недель. И лишь у примерно 4% в среднем болезнь продолжается меньше семи дней. Более двух месяцев в среднем болеют почти 2% пациентов, от месяца до двух — чуть более 4%.





Как белорусы защищают себя от вируса





Оценки, полученные на основе данных исследования, показали, что примерно 76% белорусов более активно, чем раньше, моют руки, 67% применяют антисептики, 54% носят маски или респираторы в общественных местах. К тому же, взрослые белорусы часто сокращают контакты с людьми (51%), а также ограничивают использование общественного транспорта (40%). Постоянно носят маску в среднем 23%.









Самый непопулярный метод защиты для взрослых белорусов — постоянное ношение респиратора — его предпочитают использовать менее 5% совершеннолетних жителей страны. За неделю до начала болезни, по оценкам исследования, они в среднем реже носили маску или респиратор в людных местах (46%), мыли руки (71%), ограничивали контакты (49%) и пользовались общественным транспортом (37%). Исследователи отмечают, что это в некоторой степени свидетельствует о незначительном повышении риска заболеть для людей, не прибегающим к данным средствам защиты.





В то же время за неделю до заболевания 70% переболевших опрошенных использовали антисептик и в среднем 30% постоянно носили маску. В этом случае исследователи отмечают, что это может говорить или о неэффективности этих мер, или о неправильном использовании маски или антисептика.





Стоит также отметить, что белорусы после перенесенной болезни в среднем начинают чаще использовать СИЗы, мыть руки, стараются ограничить пользование общественным транспортом, а также меньше контактировать с людьми.





Где чаще всего лечатся





Оценки исследования «Народного Опроса» говорят: наиболее вероятно, что около 78% заболевших совершеннолетних белорусов могли лечиться дома. В то же время примерно более 15% могли быть в больнице, но обходились без помощи реаниматологов. А чуть менее 2% лечились в реанимации. Часть же больных и вовсе не обращалась за медицинской помощью.





У 30% заразившихся не возникает сложностей с получением медпомощи. Некоторым приходится сталкиваться с долгим ожиданием обследований и результатов анализа (около 28%), диагностикой за свои деньги (19%), отказом в заборе мазка (14%) и анализе крови на антитела (11%), отказе в КТ (13,5%).









— В большинстве случаев страх заразиться остался на том же уровне, что и в начале эпидемии — отмечают авторы исследования. — Когда будет проводиться вакцинация, то примерно от 56 до 64% взрослого населения будут готовы сделать прививку от COVID-19 в случае одобрения вакцины ВОЗ. Согласно исследованию, делать прививку после одобрения только Минздравом готовы в среднем около 4% белорусов.





Как оценивают антиковидные меры





Среди важных мер, которые согласно исследованию могли бы помочь Беларуси лучше справиться с коронавирусом, самая популярная — увеличение доступности тестирования на COVID-19 (ее считают необходимой в среднем 80% населения, согласно исследованию).





Также около 80% ждут от Министерства здравоохранения честной и правдивой статистики, подробной статистики заболеваемости и смертности (66%), дистанционного обучения для школьников и студентов (60%), а также просят усилить информирование о коронавирусе (60%). 26% считают нужным появление онлайн-приложения, которое будет отслеживать контакты с людьми, у которых выявлен коронавирус, а также закрытие баров, ресторанов, клубов и других мест для досуга. Действующие меры защиты от коронавируса признают достаточными в среднем до 5% белорусов, говорится в исследовании.