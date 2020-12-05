Эксперты по кибербезопасности: Белорусов активно атакуют скамеры





"Особенно распространено такое явление в русскоязычном сегменте интернета", - подчеркнули эксперты.





С января по ноябрь антивирусная компания обнаружила почти 86 тысяч скам-ресурсов. "Стоит отметить, что в Беларуси количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 году уже превысило 505 тыс.", - отметили специалисты.





Среди наиболее популярных у скамеров схем в этом году можно выделить:

сообщения на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией (таких ресурсов было обнаружено порядка 15,6 тыс.);

предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды (найдено 8,6 тыс. подобных сайтов);

опросы от имени якобы крупных компаний и брендов (зафиксировано 6,5 тыс. ресурсов).

Механика такого онлайн-мошенничества практически всегда остаётся одной и той же: под предлогом скидки, выгодной акции или другого денежного вознаграждения злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу. Размер фейковых выплат не завышают, чтобы предложение казалось реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести "закрепительный платёж", обычно небольшой. В итоге никаких денег он не получает, а "комиссия" уходит злоумышленникам.





"Речь здесь идёт не о каких-то технически сложных атаках, а о простой, но эффективной социальной инженерии. Скамеры разыгрывают свои сценарии таким образом, что жертва сама отдаёт им деньги и личные данные", - подчеркнул представитель компании в Беларуси Дмитрий Кудревич.





Эксперты напоминают об основных правилах безопасности: