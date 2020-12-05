+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

БПЦ уже направила свои предложения в новую Конституцию

Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.


Предложения касаются взаимоотношений в семье, образования и культуры.

- Главным в наших предложениях стало закрепление традиционных христианских ценностей нашего народа, особенно с учетом того, что у наших соседей сейчас начали формироваться новые представления о семье, положении в ней родителей и детей.

БПЦ вносит предложение зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности. Также мы подчеркиваем важность и приоритет семейного воспитания перед школьным. 

Это будет способствовать укреплению института брака и препятствовать распаду семей, исчезнет либо существенно снизится необходимость в детских домах и домах престарелых.

Что касается предложений по вопросам образования и культуры, то здесь мы также ориентировались на сохранение христианских ценностей. К примеру, с позиции БПЦ, неприемлемы такие искусственно навязанные и чуждые нашему менталитету праздники, как Хэллоуин, несущие в себе негативный посыл.

В вопросах образования следует уделять большее влияние духовной стороне. К сожалению, с позиции светского образования, человек не должен знать основательно о духовном наследии своего народа. Но как же можно говорить о Ефросинье Полоцкой только как о великой просветительнице, забывая о ее высокодуховном облике, вдохновляющем нравственном примере для всех поколений, вкладе в духовное наследие Беларуси? Мы, несомненно, должны сохранить то самое доброе, что есть в нашей традиции, учитывая при этом реалии нашего времени, -- сказал митрополит Вениамин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]