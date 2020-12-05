«Держитесь, новая Беларусь близко!» Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается
Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.
Такое объявление минская кофейня сделала накануне в Instagram: «С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок».
В комментариях заведение, любимое многими минчанами, поддерживают: «Ждем открытия снова! Держитесь, новая Беларусь совсем близко».
Напомним, O’Petit не работал 26 октября, в день окончания «ультиматума Тихановской», после чего там начались проверки и последовал штраф. Также это та кофейня, где работники ГУБОПиК разбили стеклянные двери, чтобы задержать после марша протестующих.
11:47 05/12/2020
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