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«Держитесь, новая Беларусь близко!» Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается

Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.


Такое объявление минская кофейня сделала накануне в Instagram: «С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок».

В комментариях заведение, любимое многими минчанами, поддерживают: «Ждем открытия снова! Держитесь, новая Беларусь совсем близко».

Напомним, O’Petit не работал 26 октября, в день окончания «ультиматума Тихановской», после чего там начались проверки и последовал штраф. Также это та кофейня, где работники ГУБОПиК разбили стеклянные двери, чтобы задержать после марша протестующих.
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