Поликлиники Гродно прекратили оказание плановой помощи
Ранее плановую помощь для пациентов остановили в Минске.
В связи с неблагоприятной эпидситуацией для помощи пациентам с коронавирусом и контактным лицам в Гродно прекратили плановую помощь в поликлиниках. Об этом сообщило местное телевидение.
Врачей-специалистов, кроме травматологов и хирургов, перевели помогать больным с температурой и подозрением на COVID-19.
Накануне плановую помощь во взрослых поликлиниках остановили в Минске.
10:42 05/12/2020
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