Поликлиники Гродно прекратили оказание плановой помощи





В связи с неблагоприятной эпидситуацией для помощи пациентам с коронавирусом и контактным лицам в Гродно прекратили плановую помощь в поликлиниках. Об этом сообщило местное телевидение.





Врачей-специалистов, кроме травматологов и хирургов, перевели помогать больным с температурой и подозрением на COVID-19.





Накануне плановую помощь во взрослых поликлиниках остановили в Минске.