



По новым иммиграционным правилам, которые британское правительство разработало в связи с выходом страны из Евросоюза, любой желающий жить и работать в Британии может получить это право на срок до пяти лет почти автоматически, если он соответствует определенным критериям, то есть набирает необходимое количество баллов — не меньше 70.





Всего критериев девять, при этом трем из них — приглашение на работу от реально работающей в Британии фирмы или организации, соответствующая квалификация и владение английским — трудовой мигрант должен соответствовать обязательно. В сумме эти три критерия дают 50 баллов.





Остальные шесть критериев — размер будущей зарплаты, ученая степень, работа по дефицитной специальности и тому подобное — применяются выборочно. То есть иммигрант может соответствовать лишь части из них, главное, чтобы сумма баллов дотягивала до 70.





Минимальная необходимая зарплата для желающих работать в Великобритании предварительно установлена на уровне 25,6 тыс. фунтов в год (примерно 34,3 тыс. долларов США, или 28,4 тыс. евро). Средняя годовая британская зарплата в прошлом году составила около 29 тыс. фунтов.





Если приглашающая фирма гарантировала 25,6 тыс. фунтов или больше в год, иммигрант получает 20 баллов и с ними — нужную сумму в 70 баллов.





Но если иммигрант едет на работу по специальности, в которой Британии в данный момент не хватает работников (например, медсестрой или медбратом), то за это он тоже получит 20 баллов, и в таком случае сможет приехать на меньшую зарплату (но не меньше 20 480 фунтов в год).





Ходатайство о рабочей визе обойдется в сумму от 610 до 1408 фунтов.





Льготные варианты

Рабочую британскую визу можно получить и в обход балльной системы, но для этого нужно быть выдающимся талантом.





Для привлечения таких талантов британское правительство ввело три схемы выдачи рабочих виз: «талант мирового масштаба», «стартап» и «инноватор».





Главное, что нужно для получения визы по одной из этих схем — поддержка уполномоченных британских организаций ученых, деятелей искусств или предпринимателей.





Кроме выдающихся и подающих большие надежды личностей, Британия собирается по мере необходимости привлекать и совсем низкоквалифицированных работников: правительство намерено ввести специальные квоты для сезонных рабочих, приезжающих на уборку овощей и фруктов.





< >Полгода без визы

Граждане стран Евросоюза до конца года еще могут поселиться в Великобритании без всяких баллов и приглашений. Для этого нужно лишь приехать до 31 декабря, а затем, до середины следующего года, подать онлайн-заявку по очень простой «процедуре поселения» (settlement scheme).





Эта процедура была введена как переходная мера, чтобы у граждан стран ЕС, приехавших в Британию как часть общеевропейского пространства, не возникло проблем из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.





Практически все граждане стран ЕС, уже живущие в Британии, уже получили право без лишней бюрократии жить в стране и дальше: по данным правительства, по «процедуре поселения» к концу сентября зарегистрировалось 3,7 млн человек.





Британия формально вышла из ЕС 31 января этого года, но фактически на весь переходный период до 31 декабря остается частью единого европейского пространства.





С 1 января граждане ЕС смогут свободно, без виз, приезжать в Британию и проводить в ней до шести месяцев в течение года, но право постоянно жить и работать они с этого момента будут получать на общих основаниях.



