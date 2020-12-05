



"Поскольку ряд вакцин от COVID-19 приближается к утверждению и глобальному распространению, обеспечение безопасности цепочки поставок и выявление незаконных веб-сайтов, продающих поддельные продукты, будут иметь важное значение. Необходимость координации между правоохранительными и регулирующими органами здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности людей и благополучия сообществ", – говорится в сообщении.





По словам генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, вакцины от коронавируса являются главной целью организованной преступности.





"Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их. Криминальные сети будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности, продавая им через поддельные веб-сайты поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни тех, кто их будет принимать", – сказал Шток.





В "оранжевом" уведомлении Интерпола происходящее описывается как "потенциальная преступная деятельность в отношении фальсификации, кражи и незаконной рекламы вакцин против COVID-19 и гриппа", а пандемия "уже привела к беспрецедентно-хищническим преступным деяниям".





"Важно, чтобы правоохранительные органы были как можно более подготовлены к натиску всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, поэтому Интерпол и выпустил это глобальное предупреждение", – отметили в организации.





Координация между разными правоохранительными органами и органами, регулирующими сферу здравоохранения, "будет играть жизненно важную роль" для обеспечения безопасности людей, добавили в Интерполе.





По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.





Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше до своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.





Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.





Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.











