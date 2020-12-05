Месть? Брестчанка сознательно заражала партнеров СПИДом

По словам официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой, несмотря на страшный диагноз, брестчанка продолжала активно общаться с мужчинами, ничего не говоря им о своей «проблемке». Болезнь, как правило, не сразу сказывается на самочувствии инфицированного. Иногда симптомы проявляются лишь через 5-10 лет. Поэтому партнеры брестчанки не предполагали о ее страшном диагнозе.



