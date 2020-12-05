Месть? Брестчанка сознательно заражала партнеров СПИДом
О том, что она ВИЧ-инфицирована, 31-летняя брестчанка узнала семь лет назад. Поначалу болезнь никак себя не проявляла: девушка вела привычный для себя образ жизни
По словам официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой, несмотря на страшный диагноз, брестчанка продолжала активно общаться с мужчинами, ничего не говоря им о своей «проблемке». Болезнь, как правило, не сразу сказывается на самочувствии инфицированного. Иногда симптомы проявляются лишь через 5-10 лет. Поэтому партнеры брестчанки не предполагали о ее страшном диагнозе.
Врачи предупреждали девушку, что если она кого-то заразит, ее будут судить. За преднамеренное заражение ВИЧ-инфекцией в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность. Если человек знал о своём заболевании и не предупредил партнёра и не предохранялся, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Если инфицированный заразит нескольких человек или ребёнка, он может попасть за решётку на 15 лет. На данный момент правоохранителям известно о нескольких мужчинах, пострадавших после интимной связи с зараженной, пишет "Вечерний Брест".
09:15 05/12/2020
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