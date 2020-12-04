За белые и красную майки на балконе у могилевчанина забрали ноутбуки

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На балконе у него висели две белые и одна красная майки. Случайным образом, говорит Ершов, красная оказалась среди двух белых. Это не понравилось соседке, которая 2 декабря вызвала на него милицию.





На вызов пришли два милиционера — участковый и представитель Ленинского РОВД Могилёва. Они сообщили Ершову, что ведётся начатый административный процесс, в рамках которого они имеют санкцию прокурора на осмотр помещения и изъятие противоправных вещей.

Правда, майки милиционеров не заинтересовали. А вот два ноутбука они изъяли. Оказывается, что копию протокола и изъятия ноутбуков на руки Ершов не получил.





На понедельник, 7 декабря, могилевчанина вызывают «на беседу» к заместителю начальника ООПП Ленинского РОВД Тимуру Пахоменко.





Вывешивать одежду белых и красных цветов белорусы стали в последние месяцы, чтобы избежать обвинений в демонстрации незарегистрированной символики.