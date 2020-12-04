+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

За белые и красную майки на балконе у могилевчанина забрали ноутбуки

За вывешенные на балконе майки могилевчанин Ян Ершов остался без ноутбуков, пишет ТГ-канал @MAYDAY.

Иллюстративное фото

На балконе у него висели две белые и одна красная майки. Случайным образом, говорит Ершов, красная оказалась среди двух белых. Это не понравилось соседке, которая 2 декабря вызвала на него милицию.

На вызов пришли два милиционера — участковый и представитель Ленинского РОВД Могилёва. Они сообщили Ершову, что ведётся начатый административный процесс, в рамках которого они имеют санкцию прокурора на осмотр помещения и изъятие противоправных вещей.
 
Правда, майки милиционеров не заинтересовали. А вот два ноутбука они изъяли. Оказывается, что копию протокола и изъятия ноутбуков на руки Ершов не получил.

На понедельник, 7 декабря, могилевчанина вызывают «на беседу» к заместителю начальника ООПП Ленинского РОВД Тимуру Пахоменко.

Вывешивать одежду белых и красных цветов белорусы стали в последние месяцы, чтобы избежать обвинений в демонстрации незарегистрированной символики.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]