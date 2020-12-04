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В Гомеле суды отменили постановления ГАИ о лишении прав водителей, сигналивших на протестах

Дела направили на новые рассмотрения.


Несколько постановлений ГАИ о лишении прав водителей, которые сигналили во время уличных акций протестов, отменили суды в Гомеле. Об этом рассказал правозащитник Леонид Судаленко, юрист независимого профсоюза РЭП. Суд соглашается с приведенными в обжалованиях аргументами, говорит правозащитник, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, водителей, которые сигналили в поддержку протестующих, лишали прав под предлогом того, что они якобы создавали аварийную обстановку. Некоторым водителям вскоре права возвращали. А те, кто так и не добился отмены постановлений ГАИ, обратились в суд с помощью юриста.

- Рассмотрев материалы дела, проверив доводы жалобы, судья считает, что решение о привлечении к административной ответственности принято с нарушением требования административно-процессуального законодательства. Например, в делах нет сведений о совершении правонарушения: не установлены и не опрошены свидетели, водители, якобы потерпевшие от действий тех, у кого забрали права, нет видеозаписей.

Судаленко сообщил как минимум о двух случаях, когда судьи на днях отменили постановления ГАИ и направили дела на новое рассмотрение.
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