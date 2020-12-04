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По его словам, ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем, а в Витебской области, откуда в стране началась волна заболеваемости коронавирусом, накоплен огромный опыт в лечении людей. Он привел пример: в Витебском областном роддоме в первую волну решили разделять матерей, зараженных COVID-19, с их здоровыми новорожденными детьми до тех пор, пока женщины не выздоровеют. Эта мера принята, чтобы избежать возможного заражения детей. Хотя ВОЗ в этом вопросе рекомендует не разлучать матерей и детей вопреки потенциальному риску заражения.





По его словам, в стране задействовано около 500 аппаратов ИВЛ из 2,5 тысячи имеющихся в наличии: «Аппаратов ИВЛ предостаточно. И мы сделаем все, чтобы наши врачи не чувствовали в этом дефицита».





«Молодец, что не послушала этих «возовцев». Лукашенко в Витебске инспектирует роддом для женщин с COVID-19 (видео)

Он рассказал о возобновлении работы региональных штабов по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. Они должны концентрироваться на организации лечения людей, поставок средств защиты, лекарств.





— Когда у нас есть возможность мобилизовать все силы и ресурсы на решение той или иной проблемы, тогда есть и результат. А кто может это организовать в Витебской области? Конечно, губернатор со своими подчиненными. Он сегодня отвечает за эти проблемы, лечение людей больше, чем за какие-то другие, потому что на кону стоит жизнь наших людей, — сказал Лукашенко и отметил, что обстановка в Витебской области опасений не вызывает.





По его данным, в последнее время число выписанных из стационаров пациентов с COVID-19 преобладает над числом госпитализированных.









— Почему меня это обнадеживает? Это говорит о том, что у нас не будет чрезмерного заполнения больниц, койки освобождаются. А до этого они все принимали людей, и принимали больше, чем выписывали.





Критику о том, что пациентов выписывают из больниц преждевременно, Лукашенко назвал «глупостью несусветной».





— Ни один врач не выбросит человека на амбулаторное или санаторно-курортное лечение, если видит, что пациент не приобрел устойчивую динамику выздоровления, — сказал Лукашенко, добавив, что в некоторых стационарах перестраховываются и дополнительно оставляют пациентов на несколько дней.





Лукашенко рассказал, что в стране — 21,5 тысячи человек с коронавирусной пневмонией, а на аппаратах ИВЛ находятся 519 больных. Он отметил, что не следует идти на поводу у отдельных «профессиональных» сообществ и акцентировать внимание на цифрах. Ведь некоторые показатели зависят от числа проведенных тестов: чем их больше, тем больше будет выявлено и зараженных. Гораздо важнее, по его словам, что помощь больным с коронавирусной инфекцией в Беларуси оказывается в полном объеме и имеются достаточные ресурсы, чтобы продолжать лечение.





— Самый главный показатель — это смертность. В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерло два, за прошлые — ноль. Спрос будет прежде всего за сохранность жизни. Я хочу, чтобы все услышали: главное — сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит СИЗов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека — спасибо. С лекарствами спасли — тоже вам спасибо. Но погиб человек — за каждого ответите. Вот что самое главное — сохранить жизнь человека, — предупредил Лукашенко.





Он заявил, что глубоко погружен в вопросы борьбы с коронавирусом и у него нет претензий ни к Минздраву, ни к губернаторам, ни к членам штаба.





— Слава тебе, Господи, у нас тысячами за сутки не гибнут люди, даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть, потому что мы все — от председателя сельского совета, райисполкома, облисполкома до министра, премьер-министра и президента — занимаемся и будем заниматься этой проблемой. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. Поэтому не статистикой надо сообществу медицинскому заниматься, а лечением людей. Что в подавляющем большинстве наши люди и делают. Давайте будем спасать людей — это мое обращение к врачам. Лечить людей нужно. Вопрос лечения и спасения людей — наиважнейший, — сказал Лукашенко.





В Беларуси, по данным на 4 декабря, за сутки зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии — 143 383 человека с положительным тестом на COVID-19. В целом выздоровели 120 571 пациент, умерли 1190 пациентов.