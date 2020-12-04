Скрывать реальную статистику все труднее: ежедневный официальный прирост больных COVID-19 приближается к 1800
По состоянию на 4 декабря по официальной весрии Минздрава в стране зарегистрировано 1774 новых пациента с COVID-19. Накануне нас уверяли, что заболевших было 1701 человек.
За последние сутки якобы умерло 9 человек - это по официальной версии, которая, увы, занижена как минимум в 5-6 раз.
К сожалению, в реальности ситуация такова, что, например, в Минске власти уже вынуждены ОТМЕНИТЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ
"Белорусский партизан"
17:21 04/12/2020
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