В Минске уже неделю ищут 53-летнего мужчину





Местонахождение мужчины по-прежнему неизвестно.





На вид ему 53 года, рост 175–180 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в оранжево-зеленый пуховик и черные кроссовки.





Среди особых примет татуировка на правом плече «Церковь».





Тех, кто узнал мужчину на фото или обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в Партизанское РУВД Минска.