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В Минске уже неделю ищут 53-летнего мужчину

Разыскивается 53-летний минчанин Виктор Викторович Лоскутов. Он ушел из дома в неизвестном направлении 27 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.


Местонахождение мужчины по-прежнему неизвестно.

На вид ему 53 года, рост 175–180 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в оранжево-зеленый пуховик и черные кроссовки.

Среди особых примет татуировка на правом плече «Церковь».

Тех, кто узнал мужчину на фото или обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в Партизанское РУВД Минска.
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