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Защищал женщину от милиционера: витебского программиста на 2,5 года отправили в колонию

Придет тот день, когда на месте нынешних осужденных окажутся их палачи.

Защищал женщину от милиционера: витебского программиста на 2,5 года отправили в колонию
Жителю Витебска, программисту Александру Кириленко, который во время шествия 6 сентября защищал женщину, присудили 3 декабря два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, передает spring96.org

Судья Октябрьского района Витебска Инна Грабовская признала его виновным в совершении насилия к сотруднику органов внутренних дел (арт . 364 УК). Прокурор Кристина Матвеева просила для Кириленко 3 года заключения.

Согласно обвинению, 6 сентября во время уличного шествия Александр Кириленко "помешал" деятельности милиционера патрульно-постовой службы старшего прапорщика Юрия Велейченко. 

Государственный прокурор обвинил Кириленко в том, что из мести за исполнение Волейченко служебных обязанностей тот нанес ему не менее двух травмирующих воздействий в область головы и правой руки, выбив из нее резиновую дубинку. 

Тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 364 УК, а именно - "насилие" в отношении сотрудника МВД, противодействие законной деятельности, принуждение к изменению характера этой деятельности и "месть" за выполнение служебной деятельности.

Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что не имел мотива мстить сотруднику МВД за выполнение его деятельности по охране правопорядка.

Напомним, инцидент произошел возле дома №43 на улице Правды в Витебске. Одна из участниц протестного марша сорвала медицинскую маску с лица прапорщика Велейченко, тот пытался ее задержать, но за женщину вступился Александр Кириленко, который оттолкнул милиционера. 


Женщина проходит по делу в качестве свидетеля, но на заседание не явилась.

Мать Кириленко, опрошенная в качестве свидетеля, засвидетельствовала, что ее сын доброжелательный, спокойный человек, с обостренным чувством справедливости. Он отдает все время своей работе - программированию и увлекается велосипедными прогулками. 6 сентября его задержали с велосипедом.

Частное предприятие, где работает подсудимый, охарактеризовало Александра Кириленко как "ключевого высококлассного специалиста, ответственного, доброжелательного и неконфликтного".

Как выяснилось, милиционер Юрий Велейченко просил суд о моральной компенсации за перенесенные страдания – 1500 рублей. Суд удовлетворил требование. Семья обвиняемого выплатила эту сумму Волейченко еще до оглашения приговора. 

"Потерпевший", в свою очередь, написал родственникам расписку, что не имеет больше претензий и что не настаивает на том, чтобы в отношении обвиняемого суд применял наказание в виде лишения свободы.
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