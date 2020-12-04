Лукашенко в Витебском роддоме - без масок даже медики!

А сегодня Мингорисполком вводит члервычайное положение в связи с COVID-19 - поликлиники Минска прекратили плановый прием пациентов из-за ситуации с коронавирусом.





И что же мы видим? Сегодня Лукашенко пожаловал в Витебский областной роддом.

Видите хоть одного человека в маске на фото?









По всей видимости на фото слева - главврач Елена Леонович









