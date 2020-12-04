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Лукашенко в Витебском роддоме - без масок даже медики!

Обязательный массочный режим в Беларуси ввели еще 18 ноября

А сегодня Мингорисполком вводит члервычайное положение в связи с  COVID-19 - поликлиники Минска прекратили плановый прием пациентов из-за ситуации с коронавирусом. 

И что же мы видим? Сегодня Лукашенко пожаловал в Витебский областной роддом. 
Видите хоть одного человека в маске на фото? 


По всей видимости на фото слева - главврач Елена Леонович
Источник: radiosvaboda
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