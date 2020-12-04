Лукашенко в Витебском роддоме - без масок даже медики!
Обязательный массочный режим в Беларуси ввели еще 18 ноября
А сегодня Мингорисполком вводит члервычайное положение в связи с COVID-19 - поликлиники Минска прекратили плановый прием пациентов из-за ситуации с коронавирусом.
И что же мы видим? Сегодня Лукашенко пожаловал в Витебский областной роддом.
Видите хоть одного человека в маске на фото?
По всей видимости на фото слева - главврач Елена Леонович
Источник: radiosvaboda
12:01 04/12/2020
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