Катастрофа начинается: поликлиники в Минске прекращают плановый прием

Как заявляют в Мингорисполкоме, оказание плановой помощи в поликлиниках Минска прекращается из-за "складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией".





Соответствующее решение принял Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.





Напомним, по официальной версии, в последние дни Минздрав заявляет о примерно 1700 новых случах заболевания ежежневно. Однако в реальности многие врачи и эксперты считают, что эта цифра занижена как минимум в 5-6 раз, то есть сейчас речь может идти о минимум 10-12 тысячах выявленных заболевающих ежедневно.















