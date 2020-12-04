Катастрофа начинается: поликлиники в Минске прекращают плановый прием
С 4 декабря из-за катастрофической ситуации с COVID-19 полностью прекращается плановый прием в минских поликлиниках.
Как заявляют в Мингорисполкоме, оказание плановой помощи в поликлиниках Минска прекращается из-за "складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией".
Соответствующее решение принял Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
Напомним, по официальной версии, в последние дни Минздрав заявляет о примерно 1700 новых случах заболевания ежежневно. Однако в реальности многие врачи и эксперты считают, что эта цифра занижена как минимум в 5-6 раз, то есть сейчас речь может идти о минимум 10-12 тысячах выявленных заболевающих ежедневно.
Что касается смертности, то по мнению политолога Андрея Елисеева, к декабрю от коронавируса уже могли умереть примерно 15 тысяч человек, а не 1100 как заявляет Минздрав!
"Белорусский партизан"
10:57 04/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение