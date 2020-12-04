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Спасателям пришлось доставать витеблянина, застрявшего в мусоропроводе

Витебские спасатели пришли на помощь застрявшему в шахте мусоропровода местному жителю, сообщили в Витебском областном УМЧС.


Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в многоэтажке жилого дома по улице Ленинградской.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мужчина выносил мусор на девятом этаже, увидел, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть засор и провалился на уровень седьмого этажа, где и застрял", - рассказали в МЧС.

Спасатели демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусороприемника и достали мужчину.

"После чего спасенный был осмотрен медиками, не пострадал, в госпитализации не нуждается", - добавили в МЧС.
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